"#8M #VagaFeminista8M": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Lon, gestor i comunicador cultural

El meu fill ha volgut comprar AIXÒ al quiosc. Ara no sé si alegrar-me perquè no té prejudicis de gènere en el joc o preocupar-me pels valors monarquicopatriarcals que desprèn la cosa. Que difícil tot. pic.twitter.com/cLHWFfK8Zb

2. Aina Díaz, advocada

Hace pocos años una señora de unos 60 me hizo esta consulta: Que le diese la fórmula jurídica para no estar obligada a tener sexo con su marido. Le expliqué q el sexo obligada era violación. Le costó asumir su derecho a negarse, a su libertad sexual. #8M #HuelgaFeminista2019

3. Anna Gabriel, exdiputada de la CUP exiliada

Als que ens insulten i ens ridiculitzen. Als que ens assetgen i humilien. Als que ens cosifiquen i amenacen; hi ha llavor, hi ha fruit. No aconseguireu disciplinar-nos. Una abraçada enorme a totes #VagaFeminista8M https://t.co/15iv8OFblx