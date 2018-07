"Banalitzar els atacs ultres": l'actualitat en 7 tuits

1. Joan Mangues, politòleg





2. Joan Queralt, jurista i publicista





3. Núria Gibert, regidora a Sant Cugat del Vallés (CUP)





4. Aamer Anwar, rector de la Universitat de Glasgow i advocat de Clara Ponsatí

"Arxivat el procés contra @ClaraPonsati. És una derrota humiliant per a Espanya, que des de l’1 d’octubre ha llançat una onada de repressió contra el poble català. Gràcies pel vostre suport al nostre equip legal #LlibertatPresosPoliticsexiliats Lluitarem fins al final, i guanyarem!”



Warrant withdrawn today against @ClaraPonsati Humilating defeat for Spain which since 1st Oct has unleashed a wave of repression against the Catalan people🌹Thankyou for your support from our legal team #LlibertatPresosPoliticsexiliats🎗

Lluitarem fins al final, i guanyarem! pic.twitter.com/So7bqKzcXD