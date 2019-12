"Decisions amb el cap": l'actualitat en 8 tuits

1. Tian Baena, jurista i estudiant de ciències polítiques

Un acord que evidentment, no serà per una investidura només: anirà lligat als PGE (vigents encara els del 2018) i a la governabilitat de Catalunya després de les autonòmiques (en algun moment del 2020?)

2. Sergi Purcet, bioquímic i biòleg

Més enllà de twitter i d'escenificacions simbòliques, aquests dies hi ha unes quantes persones amb una responsabilitat política immensa a les seves mans. Confiem que prendran les decisions amb el cap i no amb els budells, pel bé del país.

3. Àlex, economista

4. Carmina Castellví, advocada

El dia que la metròpoli entengui que invertir en el rere país, i no parlo sols d’infraestructures, si no de polítiques valentes, aquest país no tindrà aturador.

Per un territori viu! #SomRurals #SomPallaresos