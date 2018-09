"Això és imperdonable": l'actualitat en 8 tuits

1. Roc Casagran, professor i escriptor





2. Marta Rojals, escriptora i arquitecta





3. Natàlia Tomàs, professora de català





4. Chema Clavero, expresident de Súmate



A la monarquía no se la investiga

A Casado no se le investiga

A los ultras no se les investiga

A los jueces no se les investiga

MpuntoRajoy que no aparece

A la mayoría de piolines no se les investiga



Y los presos políticos en la cárcel