L'estat d'alarma i el «'café para todos'»: l'actualitat en 8 tuits

1. Guifré Aguiló, tuitaire

Votar NO a la prolongació de l'estat d'alarma és tenir la oportunitat de demostrar quins governs autonòmics són capaços de lluitar contra la #COVID19 almenys tan malament com el gobierno de ESP i quins no son més que un artifici creat per la LOAPA del "café para todos" https://t.co/7jQfREJjRb — Guifré Aguiló 🎗 (@Guifre1072) May 4, 2020

2. Daniel Basteiro, periodista

El debate sobre el estado de alarma dice mucho sobre qué país somos. Unos se oponen porque detrás ven a España, que no les gusta. Otros, porque ven detrás a Sánchez, que no les gusta. Otros, ofendidos por la comunicación. Sobre la pandemia, qué hace falta y es efectivo, poquito. — Daniel Basteiro (@basteiro) May 4, 2020

3. Rafa Xambó, professor de sociologia i músic

Convé no confondre l'oportunisme miserable del PP contra l'estat d'alarma amb la legítima reivindicació de les CCAA per a dirigir la desescalada al seu territori. Ni PSOE centralista per províncies, ni PP oportunista. — Rafa Xambó (@RafaXambo) May 4, 2020

4. Claudi Pérez, periodista

Doctrina del shock 2.0.

2008, crash de Lehman, estímulos fiscales y monetarios. Y en 2010 apretón de austeridad y reformas, copyright Berlín.

2020, coronavirus, Gran Reclusión, estímulos monetarios y keynesianos. Y no nos queda mucho para empezar a ver los apretones. Al tiempo. — Claudi Pérez (@claudiperez) May 4, 2020

5. Lara Malvesí, periodista

Hoy no era un lunes normal, día de descanso en el gremio, en las peluquerías.



Los profesionales capilares han tenido que, sobre todo, solucionar los desastres perpetrados durante el confinamiento ✂️🌳 @EFEnoticias https://t.co/8hUyoYu9Eg pic.twitter.com/ecGC1phCez — Lara Malvesí (@LaraMalvesiBXL) May 4, 2020

6. Raquel Martos, escriptora

Hoy puede ser un buen día para que correspondas al detalle de quienes te regalaron lectura durante el confinamiento y entres en una librería a comprar un libro, el que sea. Y apoyes a quienes van a abrirlas, muchas no podrán hacerlo ya . #AbrenlasLibrerías — Raquel Martos (@RaquelMartos) May 4, 2020

7. Clara Narvion, periodista

Aquest estiu sense turistes tinc una llista mental que no penso oblidar: la dels bars i terrasses que no et deixaven seure a fer una birra a partir de les 18h perquè només era per sopar. Potser sóc rencorosa com Íñigo Montoya, però això també era especulació. A mi no m'hi veuran. — Clara Narvion (@claranarvion) May 4, 2020

8. Roger Coma, actor