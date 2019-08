"L'avarícia de l'home i la fúria de la natura": l'actualitat en 8 tuits

1. Nandhan, biòleg



Amazon Rainforest in particular is known as 'the Lungs of the World' because it sucks up 25% global emissions of carbon dioxide , and about 20% of earth's oxygen is produced by the Amazonia.

And now its burning due to man's greed and nature’s fury. #PrayfortheAmazon pic.twitter.com/LylIBMnzyu — Nandhan HD (@NandhanHD) August 23, 2019



“La selva tropical amazònica és coneguda com 'els pulmons del món' perquè absorbeix el 25% de les emissions mundials de diòxid de carboni, i al voltant del 20% de l’oxigen terrestre és produït per l’Amazònia. I ara crema per l’avarícia de l’home i la fúria de la natura”



2. Jair Bolsonaro, president del Brasil



- O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019



“El govern brasiler continua obert al diàleg, basat en dades objectives i en el respecte mutu. El suggeriment del president francès que es discuteixin els temes amazònics al G-7 sense la participació de països de la regió evoca una mentalitat colonialista desplaçada al segle XXI”



3. Alba Muñoz, periodista



Pues no sé, igual hay que OBLIGAR al señor Bolsonaro a apagar el incendio del Amazonas y dar paso a una política climática planetaria comandada por un tribunal verde completamente dictatorial — Alba Muñoz (@albanatz) August 23, 2019



4. Charo Escorcia, tuitaire



Que situación más complicada. Ambos tienen razón, por un lado Macron apela al sentido común de supervivencia; por el otro Bolsonaro apela al derecho de los pueblos a resolver sus asuntos internos como crea mejor.

En mi opinión, debe preservarse la vida sobre cualquier interés. 🤔 https://t.co/BV2exP5ZkD — Charo Escorcia (@mrescorcia) August 23, 2019



5. Montserrat, tuitaire



La manifestació de la #Diada té un 25% menys d’inscrits que l’any passat per aquestes dates. De moment només s’han apuntat 37.500 persones. Sent el primer any sense "pòdium" de polítics, per què no demostrem més unitat que mai i petem les xifres? #Independència — Taniteta (@Taniteta) August 23, 2019



6. Josep Mª Picola, professor de màrqueting i publicitat



El tema d’aquesta Diada no és ser-hi, que hi serem, sinó per cridar què... llibertat presos polítics i exiliats, com en els 70? Unitat? Lideratge? Menys pamplines d’estructures d’estat i més full de ruta? Una serie de Netflix que ho peti? 🤷🏻‍♂️ — Josep Ma Picola🎗 (@JosepM_Picola) August 23, 2019



7. Oriol Morales, dramaturg



Per Sants tot bé, amb retards de, literalment segons l'amable informador de la renfe, 'no tengo ni idea de cuando va a pasar el tren'. I vosaltres què tal, com us va aquest bonic matí de divendres? pic.twitter.com/aMkn0jl99m — Oriol Morales i Pujolar (@OriolMorales) August 23, 2019



