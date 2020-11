Un aniversari també a la xarxa: l'actualitat en 9 tuits

1. Anna May Masnou, doctora en ciència i tecnologia de materials

10 anys del @diariARA! Recordo perfectament que me’n vaig fer subscriptora des del minut 0 perquè confiava en la gent que hi havia al darrere, sobretot en Carles Capdevila. Gràcies per les portades diferents, pels articles, pels números especials, per llegir i estimar, per tot. — Anna May Masnou (@amaymasnou) November 27, 2020

2. Pol Carrión i Huguet, politòleg

Per molts anys @diariARA! Us he seguit des del principi i n’he estat subscriptor durant molts anys. Us heu convertit en una font d’informació imprescindible per entendre el que passa. Que en compliu molts més! #ara10 https://t.co/eoFFZDni6Z — Pol Carrión i Huguet 🎗 (@polcarrion) November 28, 2020

3. Núria Coll-Bonfill, doctora en biologia

Sopar d'hora, anar a dormir d'hora i despertar-se seguint l'horari del sol és un bé preuat i saludable https://t.co/I1Wilbg0K9 — Nuria Coll-Bonfill (@CollBonfillN) November 28, 2020

4. Laia Mauri i Baraza, experta en comunicació política

Prou disfressar de progrés i civilització el que és clarament envellir, viure més avorrits i renunciar a ser mediterranis. No mos fareu europeus. https://t.co/1xwO4LkLMt — Laia Mauri i Baraza (@laiamauribaraza) November 28, 2020

5. Andreu Orte, analista de polítiques públiques

No entenc per què és "divertit" marxar a dormir a les 2 de la matinada i llevar-se dissabte a les 11 en lloc d'aprofitar la llum i sol que tenim. Precisament el que fem amb aquests horaris horrorosos d'hivern és tenir la vida de carrer d'un escandinau que matina i a les 3 és fosc — Andreu Orte (@AndreuOrte) November 28, 2020

6. Meritxell Orpinell, tuitaire

Sopar d’hora és l’excusa per fer un got de llet amb madalenes de ressopó: triomf absolut, felicitat garantida, guapura eterna. — Meritxell Orpinell (@OrpinellM) November 28, 2020

7. Toni Florido, consultor i expert en seguretat i defensa

Els catalans som a un pas d’exigir un PER propi.



Hem pasat a ser un país d’emprenedors i de gent amb iniciativa pròpia, a ser els màxims defensors de l’harmonització fiscal espanyola, els subsidis i -per tant- el dèficit fiscal (‘que els més rics -Catalunya- paguin mes’) — Toni Florido (@toni_florido) November 28, 2020

8. Kim Dorca, soci director de Devir Iberia

Les tres coses que més odio de AMAZON són:



1.- No haver tingut la visió per a tenir la idea jo.

2.- No haver tingut el talent per portar la idea a bon termini.

3.- Saber que si hagués tingut els punts 1 i 2 era impossible finançar-lo a Barcelona sense perdre'n el control. — Kim Dorca 🇦🇲 (@Savallsblog) November 28, 2020

9. Andreu González, escriptor