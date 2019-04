"La república que anhelem": l'actualitat en 8 tuits

1. Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies

2. Gonzalo Boye, advocat

3. Javier de Lucas, catedràtic de filosofia política i del dret

4. Agustí Colomines, historiador

Soc historiador i per això no m’agraden els mites. Quan una societat es consola vient com els polítics exalten el passat, és que té poca esperança en el futur que li ofereixen. La III Repúblca espanyola no serà el preludi de la I República catalana, com no va fer-ho el 1931. pic.twitter.com/PnsUSBf9qr