Un any per oblidar o un any per aprendre: l'actualitat en 8 tuits

1. David Andina, pediatre

La evaluación independiente de la gestión de la pandemia en España supongo que ya en 2021. O mejor en 2022. O seguramente mejor no hacerla nunca.



Qué inmensa decepción con nuestra clase política.



Qué terrible es no aprender de los errores para evitar volver a cometerlos. — david andina (@daandina) December 29, 2020

2. Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia política

El año 2020 Europa ha actuado mejor de lo que cabía esperar: medidas comunes contra la crisis sanitaria, un mecanismo para hacer valer el estado de derecho y un acuerdo en el último momento con Gran Bretaña. — Daniel Innerarity (@daniInnerarity) December 29, 2020

3. Oriol de Balanzó, guionista

Opinió barata: Diria que cal mesurar l’estat de la pandèmia amb un “rellotge “de 12 mesos. Preguntem-nos com estàvem fa un any? Fins que no diguem: “Pitjor”, no anirem a millor.

Val. Bona nit. #epedemeòleg — Oriol de Balanzó (@orioldebalanzo) December 29, 2020

4. Elisenda, internista d’urgències a l’Hospital Clínic

Estem veient casos de famílies Covid que el dia 24 ja es van ajuntar “ amb mínims símptomes” , es fan PCR fa 2 dies i ja positius.. fills , avis.. tots enpastifats. Avis amb malalties prèvies... en fi. Si no es hi ha restriccions, això serà un infern — Elisenda Go🏃‍♀️. (@ElisendaGo1) December 29, 2020

5. M. Dolors Sàrries Farré, directora de l’editorial Meteora, filòloga i professora

Dues bombolles es podien trobar. Però jo, i mira que tinc amics, família i coneguts, no he trobat ningú que no hagués portat el tema del Nadal a "rajatabla". En canvi, he de reconèixer que per la Puríssima molta gent no va fer bondat. Però ara, majoritàriament, sí. — M. Dolors Sàrries Farré 🎗 (@mdolorssarries) December 29, 2020

6. Gemma, tuitaire

No em podia imaginar que el pitjor de donar positiu en Covid fos el sentiment de culpa. Que has procurat fer-ho tot bé i tot i així et sents com una merda pel mal que fas o pots arribar a fer als altres. — Gemma AR 🎄⛄❄ (@Moty_chan) December 29, 2020

7. Mariona Carbó i Cornet, treballadora social

Jo de vosaltres no posaria tantes expectatives en això de començar any nou. Ho dic perquè anar fent broma anar fent broma això queda i llavors la patacada és de campionat, caris. — Mariona Carbó i Cornet 🎗 (@ccmariona) December 28, 2020

8. Samuel, tuitaire