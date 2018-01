Precarietat vs. triomfalisme : l'actualitat en 9 tuits

1. Miquel Casajuana, bloguer





2. Fátima Báñez, ministra d'Ocupació





3. Xavier Martí Torrent, periodista





4. Eduard López, vicesecretari general d'acció política d'ERC





5. Toni Soler, periodista





6. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)





7. Margot Wallström, ministra d'Afers Exteriors de Suècia

"És positiu que es reprengui la línia directa [entre Corea del Nord i del Sud] i que es parli de la possible participació de Corea del Nord en els Jocs Olímpics d'Hivern. Encara hi ha temps per a la diplomàcia. Totes les parts han de donar suport a la pau"





8. Donald J. Trump, president dels Estats Units

"El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha declarat que 'el botó nuclear és al seu escriptori sempre'. ¿Algú del seu minvat i famolenc règim el podria informar que jo també tinc un botó nuclear, però que és molt més gran i més poderós que el seu? I el meu botó funciona!"

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!