"Els nostres avis són herois supervivents": l'actualitat en 8 tuits

1. Esther, filòloga

Els nostres fills són bèsties que s'han adaptat a tot, però els nostres avis són herois supervivents. — Esther (@esthersabo) August 2, 2020

2. Clara Martínez Masó, educadora social

Enfront qui té persones de risc a casa no hi ha cap criteri, ni a les escoles ni enlloc. Mare farmacèutica, a primera línia des del primer dia. Pare fa aproximadament un mes que ha acabat tractament de quimioteràpia. Cap mesura. Seguir treballant i tornant a casa cada dia. https://t.co/zD7Fe1ZBi2 — Clara Martínez Masó (@Claraa_mm) August 2, 2020

3. Àngel Pérez Magrané, consultor ‘freelance’

És urgent explicar als rastrejadors que les trucades al fix la gent de menys de 30 no les despenja. — 🎗 Àngel Pérez Magrané (@AngelRAONIA) August 2, 2020

4. Biel Figueras, escriptor i historiador

En uns quants dies faig anys, i miro enrere i tot continua igual, només que més prim i que em prenc millor les coses. Però quina aturada general vital aguditzada per un migdia de diumenge de canícula. — Biel Figueras (@Rincewindcat) August 2, 2020

5. Oscar Oliver, director general del Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental

La realitat és la que és: 1 d’agost de 2020, 41% del trànsit del primer d’agost del 2019. Hi ha qui veu el got mig buit; jo el veig una mica més ple que fa un mes. Treballar per la recuperació és la clau, la resta ja arribarà. pic.twitter.com/HArkpYrI9T — Oscar Oliver (@Oscar_life) August 2, 2020

6. Iolanda Batallé, directora de l’Institut Ramon Llull

Mateu la por amb amor, i no l'amor amb por #RamonLlull — Iolanda Batallé (@iolandabatalle) August 2, 2020

7. Eheca, infermera i psicòloga

Avui fa 19 anys que vaig ser mare. I ho celebrem amb els meus dos exmarits, junts. Son pare perquè és son pare i la germana per part de pare, i el pare de la meva petita perquè ha viscut 15 anys amb ell. I ma família sencera. No som normals, però som així. Crec que no ho he fet massa malament, eh? — Eheca (@ehecatram) August 2, 2020

8. Marc M. Massanella, dissenyador gràfic