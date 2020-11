El 'tour' d'Ayuso: l'actualitat en 8 tuits

1. Adrià Alsina Leal, doctor en Comunicació



Cau l'absorció del Sabadell per part del BBVA. Bona notícia i oportunitat per a que la propera fusió del Sabadell -que arribarà- sigui amb una entitat d'un altre país europeu. https://t.co/VzTu5U8NGI



2. Jordi Izard, empresari jubilat



@BancSabadell @bbva El BBVA i Banc Sabadell trenquen les negociacions per a la fusió. El BS hauria de replegar-se i fer com en les seves anteriors crisis: tornar a començar des dels orígens. Tornar a casa (Sabadell) i reiventar-se. https://t.co/YKZCmslINH



3. Iu Forn, periodista



A veure si algú em pot explicar això de la presidenta Ayuso. Tota la vida dient que no hi poden haver comunitats diferents a les altres, allò dels territoris i les persones, i ara resulta que està en contra de l’harmonització fiscal i instal·lada en el Catalunya ens roba...



4. Jordi Perales Giménez, politòleg



Ens acabaran fent creure que el forat negre extractor de recursos que és Madrid en realitat ho passa malament per ser capital, que ells no volen, els obliguen. https://t.co/S9D6sZznvi



5. Marta, mestra



Acabo d'entrar al bar per primer cop des que es pot. I sí, és el mateix on vaig dinar el dia abans que els tanquessin. Hi ha bars que són casa.