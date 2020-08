"El Beirut que coneixíem ha desaparegut": l'actualitat en 8 tuits

1. Carmen Arango, politòloga i periodista



Beirut. Qué barbaridad y qué malas perspectivas https://t.co/IPpNUtVUQb — Carmen Arango (@C_Arango77) August 5, 2020



2. Alison Meuse, periodista



Just wait till the full list comes in of everything destroyed at Beirut port. Wheat, glass, medical products ... a catastrophe of epic proportions in the midst of Lebanon's financial crisis, where importers have to scrounge for hard currency to get this stuff in. — Alison Meuse (@AliTahmizian) August 4, 2020





"Espereu que arribi la llista complera de tot el que ha quedat destruït al port de Beirut. Blat, vidre, productes mèdics... Una catàstrofe de grans proporcions enmig de la crisi financera del Líban, on els importadors han de buscar divises per aconseguir totes aquestes coses"



3. Angus Blair, economista



The Beirut we knew has gone. The economic collapse, the lack of foreign currency & the impasse created by the body politic means that there are insufficient assets & capital to cope. The IFIs & friendly countries will have to act urgently to supply healthcare & food. #Lebanon pic.twitter.com/NxTgkTGwZ7 — Angus Blair (@AngusBlair1) August 4, 2020





"El Beirut que coneixíem ha desaparegut. El col·lapse econòmic, la falta de divises i l'estancament que ha provocat la classe política fa que no hi hagi prou actius ni capital per enfrontar-s'hi. Les institucions financeres internacionals i els països amics han d'actuar urgentment per subministrar atenció sanitària i aliments"



4. Pati Sarrias, educadora social



Les converses del President del Govern amb el rei no son confidencials, sinó després passarà com amb el 23F, que encara alguns li agraeixen el seu paper. Transparència i que la història jutgi a cadascú. — pati sarrias (@patisarrias) August 5, 2020



5. Manuel F. Torres, productor i realitzador



No sé que os escandaliza cuando Carmen Calvo afirma que "el rey no huye de nada".

Es completamente cierto, el rey no huye de nada porque para que se produzca la acción de huir debe darse la acción de perseguir.

Y de eso, de perseguir en nombre de la justicia, nada de nada. — MANUEL F. TORRES🔻 (@MANUELFTORRES1) August 5, 2020



6. Guillem Pursals, politòleg



Després d'escàndols rere escàndols sobre la Corona, veiem com ha reaccionat les faccions republicanes en 100 anys.



1930: Pacte de San Sebastián.



2020: Fer tweets apretant fort les tecles. Inclòs alguna majúscula. — Guillem Pursals i Jaime (@GPursals) August 5, 2020



7. Àlex Tort, periodista



Quants "presumptes" estic sentit ara i quants "presumptes" ens vam menjar fa un any amb els CDR detinguts sota acusacions de de terrorisme. — Àlex Tort (@alextortsagues) August 5, 2020



8. Iaia Toneta, tuitaire