"Economia amb peus de fang": l'actualitat en 9 tuits

1. Josep-Maria Arauzo, catedràtic d’economia

Hi ha qui justifica el retrocés del #PIB català / espanyol pels efectes del confinament, però les dades d’Itàlia (amb un confinament que comença abans) ho desmenteixen. El que cal ara són les reformes estructurals que no es van fer a la crisi anterior. Via @diariARA pic.twitter.com/A3DtmUn6h8 — Josep-Maria Arauzo🎗 (@jmarauzo) August 1, 2020

2. Albert Pereira, jurista i funcionari

No soc economista ni expert en la matèria, però aquest desastre deu voler dir que l’economia espanyola (i la catalana?) té els peus de fang, no? pic.twitter.com/PyDyQinXhE — Albert Pereira 🎗 (@apereirasole) August 1, 2020

3. Roger Vinton, escriptor

“Si os independizáis, el PIB de Cataluña caerá cerca del 20%”. https://t.co/DbR0ynXDiO — Roger Vinton (@RogerVinton) August 1, 2020

4. José García Domínguez, economista i sociòleg

Cuando tienes más bares y discotecas que Alemania, tu PIB cae más que el de Alemania en una pandemia. No es un problema de incompetencia sino, como siempre, de modelo productivo. — García Domínguez (@jg_dominguez) August 1, 2020

5. Violant de Casalduch, tuitaire

Les coses que diu el govern del virus i les decisions. No tinc cap coneixement de medicina ni de gestió d'hospitals.

Ho trobe molt difícil de fer i no tinc cap opinió fonamentada. Milers de ciutadans saben de virus i de com fer un hospital de campanya i organitzar-ho tot. Flipa. — Violant de Casalduch. (@BegoaNavarro3) August 1, 2020

6. Marta Viladot Santaló, periodista

Acabant vacances. I quina sort de tenir feina i de tenir vacances #Asturias pic.twitter.com/ChiLrtHF2F — Marta Viladot Santaló (@mviladots) August 1, 2020

7. Esther Soler, tuitaire

Doncs si ja són 3 nits dormint al damunt del llit sense desfer-lo, es diu. Fa de jove i fa estiu.

També m'aixeco cap a la 6.40 (sí, 40) per a esmorzar a la terrassa amb la fresca i això també ho dic. Fa de gran, de jubilada pràcticament... de vella, ja. I fa de tardor vital. — SOLER (@nomagradares) August 1, 2020

8. Eloi, tuitaire

- Què has fet durant les vacances?

- Suar — Eloi (@Eloi72) August 1, 2020

9. Sebastià Jovani, llicenciat en filosofia i doctor en estètica