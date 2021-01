"Avui no podrà ser": l'actualitat en 9 tuits

1. Esther Soler, tuitaire

Per mi el dia de la cavalcada de Reis és el més bonic de l'any.

De petita o quan ja sabia la veritat, de jove amb la colla d'amics o ja després com a mare.

Sempre acabo amb els ulls plorosos. I sempre sóc molt feliç.

Avui no podrà ser. — SOLER (@nomagradares) January 5, 2021

2. Tina Vallès, escriptora i editora

A casa estan més pendents de si neva que de si passen els reis. — Tina Vallès (@tinavalles_) January 5, 2021

3. Marta, mestra d’educació infantil

Embolicar regals mola molt, però embolicar llibres és una punyetera gozada. I no em fareu sortir d'aquí. — Marta #TotAniràMeh (@MartadeStCugat) January 5, 2021

4. Marta Cava, bibliotecària

Els reis fa anys que no passen per casa. I quan ho explico, hi ha gent que li costa d'entendre, perquè no ens fem regals a casa. No és cap drama, per mi. — Marta Cava (@martacava) January 5, 2021

5. Ramón Espinar, politòleg i activista

Al que se le ocurrió lo de la fruta en el roscón es tu colega el que, cuando pides una de croquetas, una de rabas, ensaladilla rusa y tortilla de patatas siempre pregunta “¿y una ensaladita, no?”. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) January 5, 2021

6. Sergio Maydeu-Olivares, consultor en relacions internacionals

No querer renunciar a las Navidades tiene sus consecuencias. Se sabía. Lo sabíamos. Y no renunciamos. La política es, también, tomar decisiones difíciles y explicarlas. Cueste lo que cueste. No se hizo. Sorpresas ante la que se avecina ninguna. — Sergio Maydeu-Olivares (@maydeuO) January 5, 2021

7. Blanca, joiera

He anat a una botiga i m’he esperat per entrar com últimament. Els del meu davant han entrat sense mirar ni preguntar, tot i el cartell de “Aforament limitat a 9 persones”. A dins n’hi havia més perquè se li han colat a la pobra dependenta.



Per això tanquen. COMPORTEU-VOS. — Blanca (@bla_nca) January 5, 2021

8. Juan Ramón Rallo, doctor en economia

Es inaceptable que estén aprobando nuevas restricciones a la movilidad y a la libertad de los ciudadanos sin al mismo tiempo acelerar por todos los medios disponibles el ritmo de vacunación, lo que permitiría finalmente volver innecesarias esas restricciones. — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) January 5, 2021

9. Roger Buch, politòleg