"Arrenca la campanya. Què hem estat fent fins ara?": l'actualitat en 8 tuits

1. Víctor Ruiz de Almirón, periodista

Arranca la campaña electoral. Quién lo diría. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? — Almirón 🇪🇺 (@vic_almiron) 11 d’abril de 2019

2. Ana Moreno, periodista

Hoy comienza la #CampanaElectoral, 40% de indecisos y no me extraña... Es quizá la campaña con menos carisma, propuestas serias y proyecto de país que recuerdo. Anuncios estrella y puramente anecdóticos o equivocaciones flagrantes frente a los problemas reales de los españoles... — Ana Moreno (@anamorenomarin) 11 d’abril de 2019

3. Isabel González G., tuitaire

La presó no vulnera drets politics? Doncs els nostres representants no poden sortir per a fer campanya. Perill de fugir? Si volen fer campanya per defensar les nostres idees! Tothom sap que no fugirien, però s’han de castigar. Creuen que tallant la cúpula, ens faran febles — Isabel Gonzalez G. 🎗 (@larosadereus) 11 d’abril de 2019

4. Diana Riba, membre de la llista d’ERC a les eleccions europees i parella de Raül Romeva

Avui, @junqueras compleix 50 anys i ho fa a la presó. També avui fa 26 anys que Guillem Agulló va ser assassinat. És un dia per recordar-los i per dir a tots aquells que ens voldrien vençuts que no heu pogut, que no podeu i que no podreu. https://t.co/t2uFIA1id4 — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) 11 d’abril de 2019

5. Edward Snowden, antic treballador de la CIA i de la NSA

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) 11 d’abril de 2019

“Les imatges de l’ambaixador de l’Equador facilitant l’entrada a la policia secreta britànica per treure de l’edifici algú que –agradi o no– ha rebut grans premis periodístics passaran a la història. Els crítics amb Assange potser se n’alegren, però aquest és un moment fosc per a la llibertat de premsa”

6. Francesc Bayarri, periodista

Sense Assange o Snowden, la ciutadania planetària sabria molt menys de com se les gasten els poderosos. Han fet més per la transparència que tota la classe política mundial junta. No han causat cap víctima, i ens han fet més lliures. — Francesc Bayarri (@FBayarri) 11 d’abril de 2019

7. Jeremy Hunt, ministre d’Exteriors britànic

Julian Assange is no hero and no one is above the law. He has hidden from the truth for years. Thank you Ecuador and President @Lenin Moreno for your cooperation with @foreignoffice to ensure Assange faces justice — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 11 d’abril de 2019

“Assange no és un heroi i ningú està per sobre la justícia. S’ha amagat de la veritat durant anys. Gràcies a l’Equador i al president Lenin Moreno per ajudar que Assange s’enfronti a la justícia”

8. Ander Errasti López, doctor en humanitats, ètica i filosofia