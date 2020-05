"Fase 0? Ni la recordo": l'actualitat en 9 tuits

1. Berta, tuitaire

Els d’Arenys de Mar, els que reieu dels de Canet perquè els trens no arribaven. Qui riu ara eh? Qui??? Fase 0? Ja ni la recordo.

2. Andreu González i Alarmat, escriptor

Jo a casa a punt d'entrar a la fase 0,5 i al carrer algunes persones que ja van per la 5 o la 6.

3. F. Javier Rosado, bloguer

Madrid continuará en fase 0. No van a quedarles cacerolas a los de Núñez de Balboa.

4. Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia política

Existe una libertad para salir de casa, por supuesto, pero no hay libertad para infectar. El derecho a contagiar no está todavía en la lista de derechos humanos #coronapijos

5. Fran Corredor, tuitaire

6. Olga Suanya, antropòloga

M'agradaria pensar que aquesta vocació policial que moltes persones han desenvolupat aquestes setmanes no es convertirà en un element permanent de la 'nova normalitat'

7. Laia Facet, tuitaire

Dos mesos sense ingressos (exacte, encara sense cobrar l'ERTO de març-abril-etc). L'antiga normalitat era no arribar a final de mes, la nova normalitat és no arribar-hi a principis o com va? pic.twitter.com/ZM7ZKBM7vM