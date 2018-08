"El 'jet lag' dels pobres": l'actualitat en 9 tuits

1. Marta Pino, mestra





2. Giuseppe Quaresima, economista



Después del debate sobre el #cambiodehora , no estaría mal que la Comisión Europea priorizase consensuar más medidas sobre el tiempo, por ejemplo sobre la necesidad de reducir las horas de trabajo para aumentar NUESTRO tiempo de conciliación familiar, de ocio y de descanso.



3. Natalia Sau, tuitaire





4. Sergi Maraña, periodista



No hi haurà cap canvi sobre aquest tema en els pròxims anys perquè la UE és incapàs, actualment, de posar-se d’acord en pràcticament res. Temps al temps. #cambiodehora



5. Judith, tuitaire



Doncs deu ser perquè sóc rossa, però no sé acabar de veure la diferència a un 155 aplicat pel PP i un 155 aplicat pel PSOE.



6. Toni Gener Ferrero, dramaturg



Per aquí hauríem de començar a canviar de segle #cambiodehora



7. Josep Ginesta, secretari general de Treball i Afers Socials de la Generalitat





8. Mar Calpena, periodista



Tinc un vestit groc i un paraigües taronja que ja no em puc posar sense que un o altre hi vegi odi. Simples peces de roba, però anem fent l'univers més petit.



9. Albano-Dante Fachin, ex secretari general de Podem Catalunya



Comença setembre. A les properes setmanes “celebrarem” diversos “primers aniversaris” on van passar coses que ens marcaran durant anys. Per això aquests “aniversaris” haurien de ser una oportunitat per entendre, aprendre i seguir mirant cap endavant. FIL pic.twitter.com/tWIHBIxGX9