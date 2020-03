"No ens rendirem!": l'actualitat en 7 tuits

1. Joana Badia, advocada laboralista



Un "permís retribuït" que ni és permís (és obligatori) ni és retribuït (no et paguen per estar de permís, et paguen les hores que retornaràs després).

Deixem de vendre motos? — Joana Badia (@Joana_divisa) March 30, 2020



2. Xesco Reverter, corresponsal de TV3 als EUA



Atenció el que ha aprovat el Parlament d'Hongria, perquè suspèn de facto el sistema democràtic i dona poder absolut al PM Viktor #Orban. Se suspenen eleccions, el Parlament, es governa per decret, es castiga premsa crítica...

No està clar que res d'això serveixi per combatre coronavirus https://t.co/gqynAaBIxW — Xesco Reverter (@xescoreverter) March 30, 2020



3. Cristina Fallarás, periodista i escriptora



Ayudo a mi hija menor a estudiar los "objetivos políticos de la Unión Europea".

A mitad de la lista me da la risa tonta.

Pero mucha mucha risa. — Cristina Fallarás (@LaFallaras) March 30, 2020



4. Marta Sibina Camps, infermera i exdiputada al Congrés de Diputats (En Comú Podem)



Rebo missatges de familiars amb pacients ingressats per covid19. Incomunicats. Que no en tenen notícies. O poques. L’angoixa és enorme. És urgent trobar la forma d’establir connexions. Ja! I en el cas que el pacient no pugui, més fluidesa de comunicació amb la família. @salutcat — Marta Sibina Camps (@Marta_Sibina) March 30, 2020



5. Eulàlia Reguant Cura, exdiputada de la CUP al Parlament



Estan sortint campanyes de recollida de fons per suport a la recerca mèdica. Aquests dies es posa de manifest com de necessària és. Que allò urgent no tapi allò important: cal una recerca pública no vinculada a interessos privats ni depenent de donacions puntuals. Més inversió pública. — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) March 30, 2020



6. Antoni Trilla, cap de medicina preventiva de l’Hospital Clínic



Una setmana menys!

Estem més propers a aplanar la corba epidemiològica.

La pressió assistencial és i serà molt alta.

Cadascú hem de fer la feina que ens toca.

Nosaltres, atendre els pacients.

Tots, quedar-se a casa.

No ens rendirem. pic.twitter.com/LUrgfKbHEr — Antoni Trilla (@ToniTrilla) March 30, 2020



7. Lur Rosinés Herba, tuitaire