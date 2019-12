"Un futur col·lectiu ple d'esperança": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Navarro, geògraf i escriptor



Temps per a la reflexió després de ser a la #CumbreSocialClima. Queda clar q la #Cop25Madrid2019 està al servei de les multinacionals.Tanamteix, l'empenta dels col·lectius i pobles en lluita pel clima ens esperona a lluitar per construir un futur col·lectiu ple d'esperança.



2. Albert Cisa Estany, politòleg



El lideratge de #GretaThurnberg respon a la necessitat de les noves generacions per canviar el paradigma envers l'emergència climàtica. El seu activisme és clau per seduir i mobilitzar a la ciutadania i afrontar els reptes globals. #ODS



No One Is Too Small to Make a Difference.



3. Pedro del Rosal, periodista jurídic



No entiendo los insultos a Greta. Es una niña. Pero tampoco entiendo que se le encumbre como referente del ecologismo por encima de otros profesionales que llevan años estudiando el problema y sus posibles soluciones. Para esto, también es solo una niña.



4. Lucía Baratech, consultora



Farta dels cotxes que em toquen els nassos i em piten quan pujo en bici a la feina de bon matí.

Quan les vostres filles i fills us pregunten pel canvi climàtic, com les justifiqueu que les porteu a l'escola en cotxe i no en transport públic?? #ZBE ja!! #FelizLunes



5. Jordi Milà, tuitaire



Això de q @Esquerra_ERC digui q fins després de #nadal no hi haurà decisió sobre l’acord, algú m’ho pot explicar?

Dependrà dels àpats, del q els hi cagui el tió o de si els hi toca #elgordo.



6. Lara Hermoso, periodista



Como el día 19 el tribunal de Luxemburgo falle a favor de la inmunidad de Junqueras alguno se va a arrepentir de no haber formado gobierno de coalición en julio, cuando la abstención de ERC era gratis



7. David P. Samson, empresari i analista esportiu



The frustrating and sad part of Russia's historic ban handed down today,as part of the largest doping scandal and cover up in history, is that innocent athletes have been punished. All because Russia decided to manipulate and delete so much testing data.



“La cara més trista i frustrant de la històrica sanció a Rússia com a part de l’escàndol de dopatge més important de la història és que atletes innocents seran castigats. Tot perquè Rússia va decidir manipular i esborrar moltes proves”



8. Clare Egan, biatleta olímpica



4-year "ban" is not accurate, as athletes who can prove they are clean will compete under a neutral flag. The question is will this punishment change the systems in Russia which favor winning over integrity, and drugs over athlete health?



“Parlar d’una sanció de quatre anys no és exacte, perquè els atletes que demostrin que estan nets podran competir sota bandera neutral. La qüestió és si aquest càstig farà que Rússia canviï les estructures que han afavorit la victòria per sobre de la integritat i les drogues per sobre de la salut dels atletes”