"Ja n'hi ha prou de culpar els temporers": l'actualitat en 8 tuits

1. Meritxell Badia, llicenciada en dret

Ja n'hi ha a prou de sentir que el que passa al #Segria es culpa dels temporers. Potser hauriem pensar que els empeny a vindre a treballar en situacions que ningú acceptaria. No venen a fer turisme com els que poden arribar properament al nostre pais #stopracism #stopCovid

2. Ferran Caldés, periodista

Ara tothom es lamenta molt de com malviuen els temporers com si aquesta fos la primera vegada a la història que arriben temporers. Ara tots volen legislar i posar ordre perquè, clar, els últims 40 anys no han tingut temps per fer-ho.