Rescatar les persones: l'actualitat en 9 tuits

1. Roger de Gràcia, presentador i guionista





2. David Heredia, editor



A veure quants tornarem a la feina després d'aquest macroERTE subvencionat pel Decret Llei del govern més progressista de la història... Moltes empreses faran passar per crisi conjuntural problemes d'estructura.



3. Sílvia Bel Fransi, poeta i gestora cultural



He escrit al propietar del meu pis de lloguer per explicar-li la meva situació i arribar a un acord pq no preveia tornar a tenir ingressos fins setembre. Em va contestar amb tota l'empatia del món: "El recibo de abril se pasarà igualmente'. Ahà... #stoplloguers @Lucia_MartinG https://t.co/Ga6NHySnRv