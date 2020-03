"Ens en sortirem gràcies a quedar-nos a casa": l'actualitat en 7 tuits

1. Jordi Fàbrega, pediatre

Comença la 2a quinzena de confinament. Quan va començar semblava impossible arribar fins aquí i ja hi som. Ha estat dur, però ho hem aconseguit, igual que podrem fer el que ens queda. Perquè ens en sortirem gràcies a quedar-nos a casa. Només si ens quedem a casa! #QUEDATACASA — Jordi Fàbrega 🎗 (@jorfabrega) March 27, 2020

2. Antoni Clapés, periodista

Catàstrofe és la paraula. Per com mor la gent amb covid19, per l’entrada d’ingressos familiars, Pàndemia Mundial, amb un grapat de paísos sense rescursos. I alguns només parlen del confinament.. i optimisme. — antoni clapés casals (@toniclapes) March 27, 2020

3. Carmen Sebastià, radiòloga

El mobile s'havia de cancel.lar.

No era una grip.

El 8M va ser un error.

S´havia d'haver aïllat Madrid i Catalunya, fa setmanes

Necessitem un confinament total.

.

Vivim temps d'incertesa i volatilititat científica però tot això ho va dir l' @oriolmitja i segueixen sense fer-li cas https://t.co/YPecLvurt5 — Carmen Sebastià (@LaSebastia) March 27, 2020

4. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona

És necessari aconseguir fer el màxim de tests diagnòstics i disposar d'alguna eina tecnològica, com estan fent a Xina i altres països asiàtics - una App i un QR per a tota la població- que hauria de permetre dissenyar confinaments selectius individuals i/o per zones — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) March 27, 2020

5. Pol Morillas, director del CIDOB

Más allá de eurobonos y Unión de transferencias, lo más triste del Consejo Europeo de ayer es lo lejos que queda cualquier debate sobre la Europa de los ciudadanos.



A unos estados les preocupa el marco regulador, a otros centenares de muertos diarios. — Pol Morillas (@polmorillas) March 27, 2020

6. Sílvia Cubo, experta en neurociència aplicada

Fa unes setmanes estavem enganxats a les xarxes. En comptes de quedar per fer un cafè amb un amic podiem enviar-nos 30 whats, en comptes de anar a veure als pares feiem una videotrucada. Ara ho hem de fer per nassos i suposo que ens adonem de com de necessari és el contacte humà! — Silvia Cubo Pons (@silviacubopons) March 27, 2020

7. Olga Suanya, periodista i antropòloga