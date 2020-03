"Sobreviurem sense birres ni calçotades": l'actualitat en 9 tuits

1. Berta Barbet, politòloga

De verdad os lo digo, el pensamiento crítico esta bien, la conspiranoia no. Las instituciones han dado indicaciones claras y fáciles de seguir. Tienen el consejo de los expertos, y todos los incentivos para que esto salga bien. Dejad de inventaros historias raras y haced caso!

2. Oriol de Balanzó, guionista

Ordenar confinament i esperar a veure si Madrid hi accedeix. Bona prova de l’autonomia real de Catalunya.

3. Oriol Vila, enginyer

El més trist no és que Sanchez es limiti a anunciar estat d'alarma per DEMÀ, sense concretar mesures i generant més confusió, perdent unes hores que faran q qualsevol mesura presa demà sigui menys efectiva, i afavorint l'expansió del virus de Madrid arreu de l'Estat...

4. Ramon Pardina, escriptor i guionista

5. Mireia Boya Busquet, ambientòloga i exdiputada de la CUP

Es demana reduir al màxim l'activitat social per trencar la cadena de contagis. Crec que no és tan difícil d'entendre la responsabilitat individual i col·lectiva que tenim tots en això. Sobreviurem sense birres i calçotades.

6. Assumpció Laïlla, diputada al Parlament (Demòcrates)

Infinites gràcies a tots els metges, infermeres, auxiliars, cel.ladors, administratives, gestors, personal de neteja i serveis, i tots els altres que aquests dies treballeu i treballareu per a cuidar-nos a tots: als CAP i hospitals, i també als que estem a casa! #ensensortirem

7. Jordi V. Pou, fotògraf

El supermercat vora la feina està a rebentar de gent, cues mai vistes. Una cafeteria al seu costat també, les taules plenes de gent. Els primers, si ara es tanquen a casa, no em preocupen. Els altres, els del cafè i tertúlia amb amics, són uns irresponsables perillosos.

8. Saray Espejo, politòloga

¿Es fácil teletrabajar? no. ¿Es fácil quedarse en casa con dos niños pequeños? no. ¿Tenemos otra opción? no. Toneladas de paciencia y ánimo. Hay que #FrenarLaCurva