"Ens conjurarem perquè vagi bé": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'aplicació]

1. Andreu Bosch, alcalde de Teià, filòleg i professor a la UB

Demà tornem a escola: alumnes i professorat, mestres, personal no docent. Tot és a punt, malgrat les dificultats evidents, però equips directius i docents ens esmerçarem a educar els nois i noies, i entre tots ens protegirem tant com puguem. Res no està escrit i caldrà paciència pic.twitter.com/Z3YdLpTNO1 — Andreu Bosch 🎗️ (@Bosch_Andreu) September 13, 2020

2. Elisabet, doctora en dret públic i professora a la UAB

Demà el gran comença l'escola i estic feta un manyoc de nervis... com anirà? Han sigut sis mesos sense classe (bé, una classe d'educació infantil amb els seus racons, etc.), només interromputs per uns casals estranys. Ara, grups bombolla i nous hàbits. Ens conjurarem pq vagi bé. — Elisabet. (@elisabetvelof) September 13, 2020

3. Marta Cava, bibliotecària

Moltíssimes ganes de que demà tornin totes les criatures a l'escola. Especialment, les dels meus veïns, que ens estan amenitzant aquest bonic de diumenge tocant la flauta. — Marta Cava (@martacava) September 13, 2020

4. Núria Alemany Pérez, periodista

tants mesos volent tornar a la rutina i ara resulta que no estic preparada perquè demà comenci l'escola. — núria alemany pérez 🎗 (@NriaAlemanyPre1) September 13, 2020

5. Pilar Ugidos, patrona de la Fundació Jaume Bofill

Portar nens i nenes a l’escola, col.laborar amb el centre en millorar mesures de seguretat, compartir espais de diàleg i informacions contrastades amb altres famílies serà bo per als nostres alumnes. Ajudem-los https://t.co/Xn9fomw2Ae — Pilar Ugidos (@ugidospilar) September 13, 2020

6. Anna Manso, escriptora i guionista

El MEC n° 3 està en absoluta negació del q ve demà. Ha deixat deures pel darrer moment, s'ha adherit, encara +, a una pantalla, no vol parlar dels conceptes: llevar-se a les 7h, mascareta, grup bombolla, treballar. L'explosió d demà al matí serà el seu cervell entrant a l'escola — Anna Manso (@annamanso) September 13, 2020

7. Eduard Riudavets, professor de secundària

Què trist que només es parli aquest any d'educació i de la tornada a l'escola i per un fet com aquest — Eduard Riudavets (@eriudave) September 13, 2020

8. Jordi Costa, fotògraf