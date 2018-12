"Una República al núvol": l'actualitat en 9 tuits

1. Miquel Casacuberta, mestre i traductor jubiltat



Que tinguem una república al núvol no exclou que en vulguem tenir una a sol i serena.



2. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i diputada al Parlament (JxCat)



Avui s'ha presentat el @CatalanCouncil. Crec en la força d’aquesta eina per aconseguir la #RepublicaCatalana. Hem carregat piles, i hem sortit de l'acte determinats, ferms, il·lusionats i el més important: units! No serà fàcil, però ens estem movent per aconseguir-ho! @JuntsXCat pic.twitter.com/dqUOBdX7Zi