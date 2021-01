"Cal accelerar": l'actualitat en 8 tuits

1. Marina Geli Fàbrega, metgessa i exconsellera de Salut



Si vacunem el 15-20% de la població de Catalunya, la de més risc de gravetat, per edat o malalties de base i personal essencial tindrem menys pressió assistencial i menys mortalitat. Cal accelerar ja que pot arribar la grip estacional en qualsevol moment. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) January 6, 2021



2. Aleix Salvans, escriptor



Que ahir es vacunessin 10.000 persones està molt bé, és cert. Que en la mesura del possible haurien de ser més i que no hauríem d'haver de felicitar el Govern per fer la seva feina també ho és, de cert. — Aleix Salvans (@aleixsalvans) January 6, 2021



3. Sergi Maraña, periodista



🤔 Amb l’elevat nombre d’infectats d’avui és un suïcidi que dilluns que ve les escoles obrin com si aquí no passés res. El Govern hauria de tenir en compte que de les trobades d’avui sortiran nous infectats en pocs dies. Per tant, s’hauria de posposar uns dies la tornada al cole. — Sergi Maraña 😷🎗 (@SergiMaranya) January 6, 2021



4. Xavier Godàs Perez, sociòleg



Quan hi ha evidències, és bàsic prendre decisions en base a les evidències. És una evidència que amb #Covid_19 les escoles han funcionat perfectament durant tot el primer trimestre. — Xavier Godàs Perez (@XavierGodas) January 6, 2021



5. Salvador Esquena, metge



Si algú es mereix tots els regals que han demanat aquest any són els nens, els vam tenir més de 40 dies tancats a casa i són els qui més compleixen les mesures de seguretat per evitar contagis. — Duc de Màntua (@DucMantua) January 6, 2021



6. Alexandra Boluda, graduada en Turisme



Que vinga el teu nebot a pels regals de reis i no poder abraçar-lo ni besar-lo, després de 4 mesos sense vore'l, és fa molt extrany i enyores aquells temps...

Ganes de que passe tot aço — Alexandra Boluda (@AlexandraBoluda) January 6, 2021



7. Jofre Llombart, sotsdirector de RAC1



A mida que es van obrint els regals jo vaig per darrera recollint papers d'embolicar i envoltoris i així ja tot queda recollit. Estic a una copa de Soberano de convertir-me en el meu avi. — Jofre Llombart (@jofrellombart) January 6, 2021



8. Llucia Ramis, periodista i escriptora