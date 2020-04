"No serà una corba, serà un altiplà": l'actualitat en 8 tuits

1. Jesús Maraña, periodista

2. Juan Rodríguez, tuitaire

No espereu arribar al pic de la corba perquè no serà una corba. Serà com una meseta molt i molt llarga si es fan bé les coses. No es tracta d'evitar TOTS els contagis sinó que el sistema sanitari pugui absorbir els casos que es presentin. O això o restar tots un any confinats.