"Màxima impotència": l'actualitat en 8 tuits

1. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)



El President Torra ha formulat propostes encertades per protegir la població d les conseqüències econòmiques i sobre la salut pel covid19. Res a veure amb el que va dir Sánchez. Però tot queda en paraules buides pq no tenim cap mena de sobirania per aplicar res. Màxima impotència