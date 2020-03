"Això no és una guerra, és una gran crisi sanitària": l'actualitat en 8 tuits

1. David Ferrer, tuitaire



El Gobierno volia aprofitar la crisi per crear un sentiment identitari més fort amb Espanya i, en canvi, ha aconseguit el contrari a Catalunya.



La visió d'un estat ranci i antic contrasta amb una Catalunya que mira cap a Europa i que no la deixen ser. — David Ferrer (@DFerrerC) March 20, 2020



2. Pau Obrador, sociòleg i geòleg



Hi ha una diferència importnat entre "millorar" un confinament i demanar-lo com si encara no existís. El que demana Torra tenia molt de sentit la setmana passada no aquesta. — Pau Obrador 🎗 (@pauobrador) March 20, 2020



3. Marta Trepat, tuitaire



Entenc que Torra no pot demanar el confinament estricte de l'Estat ni de tota Europa, i el pobre home fa el que pot, demana el de CATALUNYA perquè no pot fer més.



Però cal TOT EL PLANETA confinat.



Això és molt pitjor que la Spanish Flu, amics.



Hem d'anar tots de la mà. — Marta Trepat😷 (@martatrepat1) March 18, 2020



4. Tania Tapia Díaz, periodista



“En esta guerra irregular i rara que nos ha tocado luchar todos somos soldados”. Llenguatge bèl·lic que usa el cap de l’estat major de la defensa per conscienciar la gent que no surti de casa. #PlantaBaixaTV3 — Tania Tapia Díaz (@TaniaTapiaDiaz) March 20, 2020



5. Lluís Pérez Lozano, professor i investigador en teoria política de la UPF



Enèsima vegada: això no és una guerra, és una gran crisi sanitària. No només no és adequat pensar-la i gestionar-la com una guerra: no és adequat explicar-la com a tal. Les virtuts que necessitem són les de la ciència: cooperació i pensament crític. https://t.co/Kg3r9jPo5S — Lluís Pérez Lozano (@perezlozano) March 20, 2020



6. Albert Mercadé, periodista



La polèmica política sobre el #COVID19 explicada de forma matemàtica: no es posen d'acord en el punt on s'han de creuar els vectors "grau de confinament" i "manteniment de l'economia". — Albert Mercadé (@albertmercade) March 20, 2020



7. Xavier Bermúdez, arqueòleg



Vuitè dia de confinament, i primer de la primavera indoor. Les orenetes programaran espectacles acrobàtics davant de les nostres finestres. — Xavier Bermúdez (@xavibermudez) March 20, 2020



8. Meritxell Lavall, filòloga catalana