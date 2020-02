Prudència contra el coronavirus: l'actualitat en 9 tuits

1. Jaime López Francos, assessor de comunicació

2. Antoni Trilla, epidemiòleg

3. Toni Iruela, metge de família

4. Ana de la Peña, periodista

5. Sandra Arolas, estudiant de psicologia

Sorprendrà, però JxCat pot pactar amb el PSC on vulgui i ERC pot fer els tripartits que vulgui. Això no treu que allò desitjable sigui que els ponts entre JxCat i ERC siguin fluids per a quan toqui pressionar fort altre cop.

6. Amadeu Brugués, bloguer

7. Anna Zahonero, tuitaire

8. Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona

No es pot menystenir la necessitat i el paper d'una mediació internacional en la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya, només cal conèixer la teoria i la pràctica de la resolució de conflictes per la via NoVolenta per comprovar-ho. La mediació és molt valuosa, i cal.