"El negoci de la por": l'actualitat en 9 tuits

1. Javier Espinosa, periodista



Ayer el primer contagiado de coronavirus que se ha detectado en España "se encontraba perfectamente bien" y no tenía síntoma alguno, según las autoridades sanitarias. Pero vamos, que siga el pánico... #Wuhan



2. Ramón Lobo, periodista





3. Rossend Sanglas, bloguer



No enten que ERC es refeiï dels Comuns com a sobiranistes. Què han fet MAI per l'autodeterminació?