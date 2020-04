Confinats i a l'atur: l'actualitat en 7 tuits

1. Carlota Serra, periodista i economista



L'atur al març un desastre, i preparem-nos per l'abril. Però la dada q evidencia la magnitud de la tragèdia: l'afiliació a la SS ha baixat en 898.822 persones en només 14 dies. Igual que en la crisi del 2008, però llavors va ser en 101 dies (oct'08-feb'09) https://t.co/qCmQ1E63N1 pic.twitter.com/btSOKOmpoy — Carlota Serra (@carlotaserra) April 2, 2020



2. Marc Vidal, economista i consultor



la ministra Calviño dijo ayer que no podía poner el ' #contadorcero' porque 'el Estado necesita ingresos, los gastos públicos no desparecen'



no ven que en breve esos ingresos van a desaparecer porque no puedes congelar la economía y no hacerlo con las obligaciones fiscales — MΛRC VIDΛL | #YoMeQuedoEnMiCasa (@marcvidal) April 2, 2020



3. Oscar Martinez, educador social i professor



Tothom sabía sobre això de les residències que hi ha una part que son un negoci i no pas un projecte d'atenció a persones. Tothom sabía que hi ha una part de les residències en les que cap de nosaltres voldriem ser-hi. — Oscar Martinez (@oscar_m) April 2, 2020



4. Dolors Sabater Puig, exalcaldessa de Badalona



Altament preocupant la situació de totes les persones empresonades, vides humanes que cal protegir d'un contagi més que provable. Doblement indignant quan són víctimes d'un injust segrest d'estat, per motius polítics, ideològics, classistes o racials. Calen mesures universals ja! https://t.co/byINsUiJm0 — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) April 2, 2020



5. Juan Torres López, catedràtic d’economia



Entre tanta preocupación y dolor por el sufrimiento o incluso la muerte de personas conocidas hay algo bonito: ese "cuídate mucho" con el que terminamos todos los mensajes y saludos... Ojalá perdure para siempre la costumbre y aprendamos a darle al cuidado el gran valor que tiene — Juan Torres López (@juantorreslopez) April 2, 2020



6. Alba, tuitaire



Avui és el Dia Mundial per la conscienciació sobre l'Autisme. Encara és un gran desconegut, ja que l'espectre és molt ampli i divers, això provoca molta incomprensió i molts cops aïllament i discriminació. A les nostres mans està que això deixi de passar. — Alba (@a_lba__) April 2, 2020



7. Ru Pla, escriptora i professora de filosofia