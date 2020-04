Els nostres avis: l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Barbat, tuitaire





2. Jordi Martí Grau, regidor a l’Ajuntament de Barcelona (BComú)





3. Eulàlia Reguant Cura, exdiputada de la CUP al Parlament



Ara intenten dir q es pot "recuperar la vida normal" amb un "estat d'alarma" decretat. La vida normal no és recentralització, no és militarització, no és la limitació d "l'espai públic", no és l'endeutament d les famílies, no són els ERTOS,...



No, la pèrdua de drets no és normal