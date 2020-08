"Pararem tots bojos": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]

1. Judith, tuitaire



Senyors i senyores del @govern

Ens explicareu bé, molt bé en l’”Operació setembre” com farem, els que anem a treballar en transport públic, per evitar aglomeracions i situacions de risc de contagi? — Judith #Rebel 🔥 (@Jud_Rebel) August 24, 2020



2. Iolanda Sevillano, filòloga i màrqueting de continguts



Està molt bé que ara prohibiu trobades de més de 10 persones, però heu deixat a la gent campar lliurement durant les vacances, escampant el virus — Iolanda Sevillano🎗💜 (@iolandasd) August 24, 2020



3. Núria Busquet Molist, traductora i poeta



Jo no sé si els nostres polítics i la part de la població que no té fills són conscients del nivell de cagamenta que portem a sobre ara mateix el professorat i les famílies. Rotllo NO FUTURE, eh? Però que molt. — Núria Busquet Molist (@NuriaBusquet) August 24, 2020



4. Raül Garrigasait, escriptor



Jo ja tinc coll avall que no hi haurà escola més o menys normal. Només goso demanar dues coses en veu baixa: que no atabalin amb videoconferències els nens petits i que els mestres atenguin els fills dels qui no tenen més remei que treballar fora de casa. — Raül Garrigasait (@rgsait) August 24, 2020



5. Josep Sala i Cullell, mestre i ambientòleg



És com una d'aquelles paradoxes: és absolutament imprescindible reobrir les escoles, i alhora és completament impossible fer-ho de manera segura.

Per tant, o hi ha lideratges clars (i recursos), o no només tindrem una crisi sanitària sinó que pararem tots bojos. — Josep Sala i Cullell (@SalaiCullell) August 24, 2020



6. Maria Cinta, periodista



Jo sobre la tornada a l'escola, opino que deixaré els nens el 14 de setembre i els recolliré el 21 de juny. Ambdós inclosos — Maria Cinta (@mericinty) August 24, 2020



7. Núria, tuitaire



A aquestes alçades de la pel·lícula no entenc els nassos fora de la mascareta!! De debò que no ho hem entès encara?!? — Núria (@nuriapubilla) August 24, 2020



8. Lorena Ferro, periodista