"Prioritzar l'economia a la vida": l'actualitat en 8 tuits

1. Sergi Castañé, politòleg

Som un país de camioners i cambrers que tira perquè de tant en tant ens toca alguna cosa en la loteria (com el MWC). https://t.co/klE80KZZlv

2. Joan, tuitaire

Us edoneu que tothom prioritza l'economia a la vida. Els sap més greu les conseqüències econòmiques del coronavirus que no pas les morts. Escolteu les tertúlies. #OLETU

3. Ruth Gumbau, periodista

Els antihistamínics em fan somiar les coses més estranyes. Avui ha tocat coronavirus amb diverses morts entre familiars i amics i els que quedaven vius els empresonaven perquè sabien massa coses. Productores, us venc el guió. Massa esteu trigant a fer el primer telefilm.

4. Francesc Tataret, editor

Agenda del reencuentro i taula de negociació que ha esdevingut taula de diàleg. Això secreta confiança per tots els porus...

5. Francesc Roca, tuitaire

No nomes ERC defensa el dialeg. JxCat també. I unitat estratégica vol dir això, que es el que sempre demana ERC, remar tots en la mateixa direcció. No una coalició com vol JxCat deixant fora a la CUP. https://t.co/wpeQhYZRzs