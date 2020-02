"Fem vergonya com a societat": l'actualitat en 9 tuits

1. Anna Collado, pediatra

Treballo en una planta de nens oncològics. Avui ja estem racionant les mascaretes per persona i dia perquè estan desapareixent i estem sota mínims. Fem vergonya com a societat. @COMBarcelona — Anna Collado Gimbert🎗 (@annacollado21) February 27, 2020

2. Mike Hernández, historiador

Ni alarmismo ni inacción con el coronavirus. Un poco de sentido común, por favor... — Mike Hernández (@MhdezE) February 27, 2020

3. Gerson Pastallé Milià, historiador

És intel·ligent intentar no córrer molt, per no ensopegar massa aviat. #TaulaDeDiàleg — Gerson Pastallé Milià (@gerson_pasmil) February 27, 2020

4. Bernat Senespleda, dissenyador web

La taula de negociació, diàleg o del reencuentro (la taula dels mil noms) té caducitat.

Quan alguns aprovin els pressupostos i @sanchezcastejon tingui una estabilitat, aquesta morirà.

El més trist és que veurem com s’aproven els pressupostos i mor la taula a canvi de res (de nou) — B🎗R*nat Senespleda #OctubremNos (@BSenespleda) February 27, 2020

5. Sílvia Mur, enginyera i sec. d’imatge i comunicació d’ERC Catalunya Central

La legislatura és llarga (en principi)... ens necessitaran per tirar-la endavant. Hi ha vida més enllà dels pressupostos.



Aquests, de moment, han servit per fer-los asseure, si volen més han de seguir asseguts i negociant. #pasapas — Sílvia Mur🎗 (@silvia_mur) February 27, 2020

6. Maria Freixanet, exdiputada al Congrés (En Comú-Podem)

Qui ho havia de dir que seure al voltant d'una taula, contrastar raonadament i negociar políticament seria positiu, eh?

No es podia saber.



Hem perdut una dècada, entre governs d'empitjoradors.

És temps d'explorar solucions. #TaulaDeDiàleg — Maria Freixanet (@MariaFreixanet) February 27, 2020

7. Nina, tuitaire

Un a sou de Cs en actiu a la JEC... Una JEC q ja sabem quines decisions ha pres. Això no és prevaricació? https://t.co/ALZB3oUtWm — Nina🔻#JoSocCDR #Dempeus (@Nina_Hagen_) February 27, 2020

8. Josep Costa, diputat al Parlament (JuntsxCat)

No, no és un escàndol que afecti una persona o un partit. Nosaltres ja vàrem denunciar el 7 de juny del 2019 que el Sr @abetancor tenia “una relació de servei” amb Cs i el vàrem recusar.

Tota la JEC en ple el va encobrir, dient que no aportàvem prou proves d’aquesta il·legalitat. pic.twitter.com/xpGZBAyMNw — Josep Costa🎗 (@josepcosta) February 27, 2020

9. Jordi Lon Q, periodista i filòleg