"Ànims a tothom!": l'actualitat en 7 tuits

1. Marta Domènech, experta en protocol i comunicació



Cierre de fronteras a partir de medianoche. ¿Cuanto falta para cierres perimetrales de ciudades/regiones? Llegan tarde y mal. Medidas políticas y ataques políticos para acabar haciendo caso a los técnicos #COVID19 — Marta Domènech (@mdv70) March 16, 2020



2. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural



Treballadors i treballadores omplint metros de Barcelona i Madrid -zones d'alt risc- perquè Sánchez no ha obligat el tancament d'empreses i el confinament total. Irresponsable és retirar les competències i criticar als qui demanen donar compliment al mandat científic. https://t.co/SQdbEnx0b6 — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) March 16, 2020



3. Anna Punsí, periodista



Confinar-se perfecte. Però quan almenys un membre de la família surt a treballar a fora i a més comparteix espai al transport públic amb desenes de persones més pot tornar a casa infectat i transmetre-ho als que estan tancats a pany i forrellat. Força incoherent tot plegat. — Anna Punsí (@punsix) March 16, 2020



4. Carles Ferreira, politòleg



Entre el model xinès -tancar-ho tot- i el britànic -infectem-nos tots fins a la immunitat comunitària-, per les imatges que veig sembla que a #covid19ESP "ni chicha ni limoná": la multitud segueix movent-se com si res alhora que hi ha gent confinada i l'economia pateix igualment. — Carles Ferreira (@carlesferreira) March 16, 2020



5. Eduard Voltas, editor



Això no és culpa de la gent. La gent té por de perdre la nòmina o ser acomiadada. Si la seva empresa no tanca i no dóna garanties, van a treballar i és normal. I moltíssimes empreses no tancaran si no els obliga l'estat. L'únic que pot evitar aquestes imatges és el govern. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) March 16, 2020



6. Laia Balcells, professora de política a la Universitat de Georgetown



Estado de alarma y el Rey de España no ha hecho ningún discurso. Nada. Solamente un comunicado para salvar su trono ante la corrupción destapada de su padre. Felicidades a todos los que pensáis que la Casa Real hace algo útil para el país, que trabajan para vosotros. — Laia Balcells (@laiabalcells) March 16, 2020



7. Oriol Rodríguez, periodista