"Contagi de responsabilitat": l'actualitat en 8 tuits

1. Mikel Ayestaran, periodista

Así funciona el #coronavirus



1-detectan casos sospechosos en un hotel de #belen

2-en pocas horas se decreta estado de emergencia en la ciudad

3-se ordena el cierre de escuelas y templos religiosos

4-y después de todo esto se pide “calma” a los ciudadanos — mikel ayestaran (@mikelayestaran) March 5, 2020

2. Ignasi Guardans, advocat

Me acaban de cancelar una fiesta de 50 cumpleaños que habría reunido a unas 100 personas “due to the coronavirus emergency”.

No es tanto el miedo de los asistentes. O no solo. Es un contagio de responsabilidad donde nadie quiere hacerse responsable del contagio de otros. — Ignasi Guardans (@iguardans) March 5, 2020

3. Eloy Cuéllar Martín, professor de ciències jurídiques i socials

En tiempos de incertidumbre nada mejor que confiar la Sanidad Pública española. Los mejores profesionales.



Las Administraciones Públicas, por no tener interés comercial, pueden ofrecer los mejores consejos para superar la crisis del #coronavirus https://t.co/eukvp7szF5 — Eloy Cuéllar Martín (@EloyCuellarTWIT) March 5, 2020

4. Jessica Cáceres, consultora en mercats farmacèutics

La OMS animando a hacer las pruebas de coronavirus a todos los países que aún no lo hacen...



... alguien que le recuerde a la OMS que en muchos países NO invierten NI en IBUPROFENO



Patético exigir a países pobres, donde NO hay miles de tratamientos básicos https://t.co/Loo3pIvuRq — Jessica Cáceres (@Pulgafeliz) March 5, 2020

5. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient d’una ONG

Per norma general, aquells que davant una campanya de sensibilització o una nova Llei es centren en l'anècdota i l'exploten fins a l'infinit, ho fan per desviar l'atenció del seu rebuig cap al contingut d'allò que escarneixen. Perquè no són prou valents per mostrar-s'hi en contra — Victòria Avellà 🇲🇾 (@VicAve) March 5, 2020

6. Núria Lura, tuitaire

Els que no entenen el tema del consentiment... mantindrien relacions sexuals amb qualsevol persona (incloent tots els gèneres i sexualitats), fins i tot sense voler-ho? O esperen poder donar o no el seu consentiment? #consentiment — Núria Lura (@nurialura) March 5, 2020

7. Xavi, tuitaire

Que hi hagi homes preocupats per lo del consentiment és força alarmant.. — XaVi ✊🏼 (@LoXabvi) March 5, 2020

