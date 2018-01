"No tenim por": l'actualitat en 9 tuits

1. Rubén, tuitaire





2. Aleix Renyé, periodista



Si l'exèrcit espanyol estava a punt per actuar a Catalunya només feia la seva feina. Potser els que no la van saber fer, i em sap greu dir-ho, vam ser els catalans. Ara costarà més. Vualà



3. Laia Estrada, regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona



La ministra fan de #Cipollino ens confirma les amenaces de l'ús de la violència x part de l'Estat espanyol.

Un cop més recordem que no podem caure mai més en sobreproteccionismes ni paternalismes. Sabem com les gasten i no tenim por. https://t.co/C4GLRhb4i5