"Tots Sants: tancat per prevenció": l'actualitat en 9 tuits

1. Olga Suanya, periodista i antropòloga



Tancat per prevenció #TotsSants2020 — Olga Suanya (@osuanya) October 31, 2020

2. Laia, tuitaire



Vic, ciutat amb percentatge més elevat de contagis per covid. Confinament perimetral i el mercat de Vic fent xup-xup. XUP-XUP — Laia (@Laiaonis) October 31, 2020

3. Narcís Calvet, desenvolupador de software



Espero estar equivocat però aposto a que no pararem fins a arribar al confinament total. Com a la primavera, el podria seguir una desescalada precipitada per "salvar" la campanya de nadal. — Narcís Calvet (@narciscalvet) October 31, 2020

4. Lluís Gibert, advocat



No és el mateix un confinament total quan al final de mes cobres igualment i quan no. #ladada — Lluís Gibert (@lluisgibert) October 31, 2020

5. Ignasi Calbó, cap de missions de Metges Sense Fronteres a Birmània



Seguir sense donar una resposta des de l'esquerra a les conseqüències de la gestió de la pandèmia és donar a l'extrema dreta el monopoli del descontentament social i acceptar que no tenim alternativa real i plausible creïble per a molta gent que ho està passant molt malament. — Ignasi Calbó (@ignasicalbo) October 31, 2020

6. Mercè Espasa, jurista



Una de les coses que més m'ha sobtat d'aquesta #Castanyada és no trobar exèrcits de joves venent castanyes per pagar-se el viatge de final de curs o tirar endavant les seves entitats.

No oblidem com afecta la pandèmia al jovent i les experiències que ens roba — Mercè Espasa Cárdenas (@mespasacardenas) October 31, 2020

7. Sil Sendra, periodista



Sean Connery i Javier Reverte dos referents de la cultura que avui ens han deixat, etern James Bond i etern viatge per Àfrica #DEP — Sil Sendra 🎗 (@silviasendra) October 31, 2020

8. Marta Monedero, experta en comunicació, protocol i relacions institucionals



🗺️"Un bon llibre, com un bon viatge, és aquell que et canvia", Javier Reverte.



Viatjar per l'Àfrica amb alguns dels seus llibres a la motxilla és un dels regals de la vida. Gràcies per tant, #JavierReverte pic.twitter.com/lbiKyM10DO — Marta Monedero (@martamonedero) October 31, 2020

