Fal·lera de carrer i terrasses: l'actualitat en 7 tuits

1. Sonia Andolz, politòloga



Lo que me parece más incoherente a estas alturas (independientemente de si hoy es fase 0 y mañana ya es fase 1 en Barcelona) es que durante el día, la mayoría de mi barrio viva en fase 16 y a las 23h todos a casa con toque de queda, no sea que a esa hora sí que hagan cosas malas



2. Salvador Esquena, metge





3. Meritxell Verdaguer, periodista



Barna en #desconfinament : ‘quedar’ a les 8h amb bici per anar a nedar. Trobar-te amb amigues veïnes amb el mateix planazo. Celebrar juntes la fase 1 amb un bon meló. I a les 12h ja tenir-ho tot fet per avui.



4. Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de dret processal (UB)





5. Nuria Gago, actriu i escriptora



La gravetat del que passava a L’Aula de Teatre de Lleida. Llegiu això. Gràcies a les denunciants. Cal que els delictes sexuals a menors no prescriguin, em sembla terrorífic que quan tinguis la capacitat de parlar sigui massa tard per la llei. Gairebé 20 anys d’abusos. PROU! https://t.co/rqGzcXyuX6



6. Oriol Rodriguez, periodista



Ja se sabia però és diumenge de l’Ascensió i ara ja és oficial: aquest any no hi haurà @lapatum per Corpus. Fa mal al cor però tard o d’hora tornarem a emocionar-nos amb l’Àliga, saltarem els plens o farem un Tirabol. Visca La Patum!