Xafogor amb mascareta: l'actualitat en 9 tuits

1. Marta Vergoñós, periodista





2. Sílvia Claveria, politòloga





3. Júlia Cot, guionista



Primera reunió familiar per celebrar l'aniversari de la gran. Intenteu mantenir la distància de seguretat entre uns avis i unes nenes que fa 70 dies que no es veuen. Intenteu-ho, va. I sort.



4. Aida Sanuy Perpinyà, periodista





5. José Antonio González Espada, advocat laboralista





6. Jesús Encinar, fundador del portal Idealista



Me encanta el teletrabajo pero no sé cómo van a hacer los chavales que terminen este año sus estudios y empiecen a trabajar. ¿Cómo se da on the job training a jóvenes que están en su casa? Muchas habilidades críticas se aprenden por observación y práctica.