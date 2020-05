"Respecteu les franges horàries!": l'actualitat en 9 tuits

1. Juan Peña, politòleg





2. Geroni, tuitaire





3. Llus Aguilà, tuitaire



No vull correr, ni tinc canalla per sortir a passejar. Jo només vull anar a veure el meu pare que amb 85 anys viu sol en un mas al Camp de Tarragona. Quan? Quí sap.☹️ #Desconfinament



4. Núria Iceta, editora de ‘L’Avenç’



Pensava q la gent hauria apreciat el silenci en aquest temps de confinament. Doncs no. Torna la cridòria, les converses a un volum tres vegades superior al necessari. I això no té a veure amb l’alegria dels carrers (que s’agraeix) sinó amb el respecte de l’espai públic. Llàstima



5. Carlos Baraibar, periodista



Si després de milers de morts per un virus que afecta principalment el sistema respiratori no es prenen decisions polítiques dràstiques contra la contaminació ja no sé quan tindrem una excusa millor. Tens tot el que et cal per justificar-ho i l'opinió pública predisposada.