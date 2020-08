"Observo massa relaxament i ho podem lamentar": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Arturo Puente, periodista





2. Gemma Masferrer, emprenedora



Això de les mesures està molt bé i les recolzo totes si ajuda a fer front a aquesta situació tan complicada. Ara, si no hi ha un control darrera... crec que l’última vegada que vaig veure un policia local a la meva ciutat #rubicity anava a l’escola, quan fèiem educació vial...



3. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona



Vull insistir en la necessitat de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i evitar les trobades socials massives -i no tant- en les que no s'assegurin aquestes mesures. La responsabilitat individual i cívica és bàsica. Observo massa relaxament i ho podem lamentar.



4. Pati Sarrias, educadora social



Cada dia més prohibicions i encara no han descobert q el que hauria d’estar prohibit és que et facin un ERTO i no cobris.