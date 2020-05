"Pitjor no ho podien fer": l'actualitat en 8 tuits

1. Bernat Castro, assessor en comunicació





2. Pilar Rahola, periodista i escriptora



El @socialistes_cat prefereixen que Badalona estigui governada per un populista dretà q ha fet campanyes xenòfobes, abans q per una dona republicana, solidària i progressista La vergonya que acumula el @socialistes_cat en la seva deriva ideològica és descomunal @mariadolorsa



3. Toni Aira, assessor en comunicació política



Albiol va guanyar a Badalona unes eleccions clarament. L’oposició al consistori s’ha guanyat avui clarament ser això i no ser al govern municipal. Pitjor no ho podien fer. Quedar més malament, tampoc. El PSC, en conjunt molt lamentable, el pitjor de tots, però la resta, fatal tb.



4. Marc Vidal, economista i consultor



un turista viene a España por diez días y lo ponen en cuarentena quince, pero que no se preocupe, puede estar en un hotel sin uso de zonas comunes, obligado a desayunar y cenar en la habitación por narices y conocer a otros y otras huéspedes de la misma provincia... #turismoTOP



5. Carles Costa Osés, periodista



A tots aquells que segueixen sense respectar distàncies, bevent en grup al carrer cada vespre quan surten... A Corea del Sud, una sola persona que va sortir per zona de bars nocturna podria haver infectat més de 100 pacients. Si us plau, no és cap broma!!