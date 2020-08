"Mai havia tingut tanta por que em soni el telèfon": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per visualitzar els tuits]



1. Roger Medina, economista





2. Laura Trabal, responsable de comunicació



Confirmat, a Torre Baró i al Besòs i el Maresme faran proves PCR, crivatges massius, diuen. Ja us aniré informant si a mi o a la meva filla, ens la fan. A banda @barcelona_GUB envieu efectius per evitar les barbacoes, festes etc. il·legals per la nit, i ja ho tindriem. https://t.co/3K9YQXvu2a