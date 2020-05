Els errors del 8-M i el 'deep state': l'actualitat en 8 tuits

1. Carles Ferreira, politòleg

"Lawfare" contra el gobierno e inicio de defección del "deep state". Las cloacas del estado ya montaron la "policía patriótica" contra el proceso catalán. Entonces eran risas y las "banderitas" y el 3%. No ha habido una reflexión seria sobre quien habita ciertos espacios de poder

2. Jaume Asens, diputat al Congrés (En Comú Podem)

Nos debería preocupar q alguien con el currículum de Pérez de los Cobos dirigiera la Guardia Civil y no fuera destituido tras la infame actuación del 1-O con 120 agentes bajo sus órdenes imputados por violencia policial. De aquellos barros, estos lodos👇 https://t.co/EigLfOoLCR

3. Pablo Linde, periodista

Estoy seguro de que si volviéramos atrás no se permitirían las manifestaciones del 8-M (ni otros muchos eventos). Está claro que fueron un error. Pero la manipulación que se está haciendo de documentos previos de Sanidad que nada tenían que ver con esto es, como poco, indecente

4. Rafael Méndez, periodista

Para desmontar el informe de la Guardia Civil está la Abogacía del Estado en ma causa. No el ministro del Interior al teléfono.

5. Verónica del Carpio, advocada i professora de dret civil

Otro día con más tiempo hablamos de las puertas giratorias entre la judicatura y la política y de cómo una docena de jueces, no creo que sean más en total, pasan de jueces a ministros y diputados, y vuelta, y cómo no quiere limitarse eso.

Porque, claro, no es tema importante hoy.