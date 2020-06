Més desconfinats: l'actualitat en 8 tuits

1. Puri Mascarell, professora de teoria de la literatura i literatura comparada a la Universitat de València



👣Visca València sense turistes! Tindre tota la ciutat per a nosaltres, els valencians, és una vivència única que prompte resultarà de nou impossible... Jo estic disfrutant d'uns passejos de desconfinament que porte el somriure permanent sota la mascareta... pic.twitter.com/dCu6DoqtRz — Puri Mascarell (@PuriMascarell) June 5, 2020



2. Marta Cava, bibliotecària



Em sembla una mica hipòcrita que aneu fent crítica del turisme a casa nostra i després sigueu els primers en agafar un avió per anar-vos a qualsevol destí turístic del món a fer gairebé el mateix que aquí no us agrada — Marta Cava (@martacava) June 5, 2020



3. Andreu Orte, analista de polítiques públiques



En pocs dies podrem saber a temps real el nombre de banyistes de la platja de Barcelona però no el nombre de validacions diàries/setmanals de les línies de bus i metros (info que es té). Coses de la transparència — Andreu Orte (@AndreuOrte) June 5, 2020



4. M. M. Novau, periodista



Dilluns a Lleida passem a la fase 2. Recordeu si us plau mantenir les distàncies de seguretat a la platja, no ens deixem portar per la emoció. — ♏ M. M. Novau 🎗🔻💜 (@MmNovau) June 5, 2020



5. Roger Vilalta, periodista



Perquè dels i les mestres en podem dir sempre "pestes", a l'escola li podem demanar solucionar-ho tot, però de l'arribada a l'educació infantil de criatures cada cop més mimades, q no tenen espera, q interrompen contínuament, q se saben el centre del món, d'això res a dir, oi? — Roger Vilalta (@rogervilalta) June 5, 2020



6. Àlex Tort, periodista



El que és dolorós per als que teletreballem i tenim crios a casa és estar amb ells sense poder estar per ells. — Àlex Tort (@alextortsagues) June 5, 2020



7. Aida Franco, mestra de primària



Ahir vaig anar a l’escola per atendre 1 alumna de 6è. Avui ho ha fet la meva companya per atendre’n a 2.

A cap de les dues se’ns han presentat els alumnes, cap trucada, cap avís.

Les famílies són conscients del que ha suposat tenir-ho tot a punt per rebre’ls?

Estic esgotada! — Aida Franco (@aidafranq) June 5, 2020



8. Bel Zaballa Madrid, assessora lingüística