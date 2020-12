"Als Reis d'Orient els demano responsabilitat": l'actualitat en 8 tuits

1. Octavi Saumell, periodista



2. Chelo Mateu, tuitaire



Què passa si no hi ha Nadal??



Tampoc hi va haver Diumenge de Rams, ni Dijous Sant, ni Setmana Santa... i no va passar res.

No hi va haver ni processons, ni castells, ni festes majors, ni calçotades... i no va passar res.



